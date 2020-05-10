Появились кадры с шокирующего инцидента на Ставрополье
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Георгиевском городском округе мужчина бросил в соседей гранатату. В результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.
Как рассказал собственный источник, компания отмечала во дворе своего частного дома день рождения.
Дом этот был разделен на два хозяина. И второму хозяину, по всей видимости, что-то «пошло не по душе».
Как рассказал собственный источник, силовикам удалось задержать подозреваемого. Им оказался Александр Тупаев. Известно, что мужчина 1953 года рождения. Сообщается, что злоумышленник сейчас находится в пьяном состоянии и не может пояснить происшедшее.
В распоряжении "Комсомолки" появились кадры с места преступления. Сейчас там работают следователи, выясняются подробности инцидента.
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ИСТОЧНИК KP.RU