Число больных коронавирусом в Осетии выросло до 1723

11 Май 2020 2020-05-11T09:26:31+03:00

За сутки диагноз подтвердился еще у 76 человек

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За сутки число больных коронавирусом в Северной Осетии выросло на 76 человек до 1723 случаев инфицирования COVID-19. В общее число вошли: 1315 жителей на амбулаторном лечении дома, 91 пациент под наблюдением медиков в больницах, 305 выздоровевших от болезни и 12 – от нее скончавшихся. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в Роспотребнадзоре республики.

- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 2153 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) – 3148 человек, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU