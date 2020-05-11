В КБР от коронавируса скончался четвертый пациент

11 Май 2020 2020-05-11T11:25:29+03:00

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В КБР с подтвержденным коронавирусом умер четвертый пациент. Всего в республике выявлено 1325 случаев (+80 за сутки) заражения COVID-19. Как рассказали утром 11 мая в Оперштабе республики, в их числе 223 выздоровевших.

Еще 2050 человек остаются на самоизоляции дома и проходят обследование на коронавирус. Госпитализированы в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 97 человек, включая 9 детей в средне-тяжелом состоянии. Еще 193 пациента с подтвержденным статусом COVID-19 получают лечение в Городской клинической больнице №1.

На амбулаторном лечении – 262 человека (из них 35 – дети), бессимптомно переносят – 546 человек (119 - дети). Изолированы 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU