2020-05-11T11:25:29+03:00
Происшествия

В КБР от коронавируса скончался четвертый пациент

Общее число инфицированных выросло за сутки до 1325
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В КБР с подтвержденным коронавирусом умер четвертый пациент. Всего в республике выявлено 1325 случаев (+80 за сутки) заражения COVID-19. Как рассказали утром 11 мая в Оперштабе республики, в их числе 223 выздоровевших.

Еще 2050 человек остаются на самоизоляции дома и проходят обследование на коронавирус. Госпитализированы в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 97 человек, включая 9 детей в средне-тяжелом состоянии. Еще 193 пациента с подтвержденным статусом COVID-19 получают лечение в Городской клинической больнице №1.

На амбулаторном лечении – 262 человека (из них 35 – дети), бессимптомно переносят – 546 человек (119 - дети). Изолированы 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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