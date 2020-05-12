Стало известно, в каком городе умер еще один пациент с коронавирусом на Ставрополье
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье скончался 21-й пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Печальную новость сообщил 12 мая глава региона.
Позже выяснилось, что последняя на данный момент жертва инфекции – житель Ессентуков. Об этом сообщил глава города-курорта.
- Приношу искренние соболезнования родным и близким, - написал Александр Некристов.
По его словам, новых случаев заболевания за сутки не выявлено. За все время подтвержденных диагнозов в городе — 22. От коронавируса выздоровели — 6 пациентов. Смертельных случаев — 1
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье от коронавируса скончался еще один человек
Количество зараженных достигло 1125 пациентов (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU