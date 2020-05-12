2020-05-12T17:56:46+03:00
Общество

Стало известно, в каком городе умер еще один пациент с коронавирусом на Ставрополье

Трагическую новость сообщил 12 мая губернатор края
Ася АСРЯН
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Печальную новость сообщил 12 мая глава регионаПечальную новость сообщил 12 мая глава регионаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье скончался 21-й пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Печальную новость сообщил 12 мая глава региона.

Позже выяснилось, что последняя на данный момент жертва инфекции – житель Ессентуков. Об этом сообщил глава города-курорта.

- Приношу искренние соболезнования родным и близким, - написал Александр Некристов.

По его словам, новых случаев заболевания за сутки не выявлено. За все время подтвержденных диагнозов в городе — 22. От коронавируса выздоровели — 6 пациентов. Смертельных случаев — 1

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ИСТОЧНИК KP.RU

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