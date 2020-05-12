2020-05-12T17:08:32+03:00
Общество

В Северной Осетии выстроились очереди из желающих получать двойные выплаты на детей

Толпа людей попала на видео
Евгения СОКОРЕВА
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В Северной Осетии жители выстроились в гигантскую очередь у Пенсионного фонда, чтобы подать заявление на детские выплаты, о которых накануне заявил Владимир Путин.Но пропускают в помещение по несколько человек в час, толпа поэтому копилась с самого утра:

Толпа людей собралась у ПФ, чтобы подать заявление на выплаты для детей.

Социальную дистанцию люди не соблюдают и средствами индивидуальной защиты практически никто себя не обезопасил. Работники ПФ уже обратились к населению с просьбой не приходить, а подавать заявление дистанционно. Напоминают также, что выплаты начнутся только с июня. И заявление примут до октября.

На совещании по коронавирусу Владимир Путин предложил удвоить размер разовой выплаты детям от 3 до 15 лет - с июня обещают платить уже по 10 тысяч рублей на одного ребенка. Планируется еще, что в этом же месяце малоимущие семьи получат по 33 тысячи на ребенка сразу за полгода, а детское пособие увеличится до 6,7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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