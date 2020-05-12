2020-05-12T18:44:19+03:00
Общество

Миндрав Ставрополья: «Угроза коронавируса не ослабла»

В ведомстве подчеркнули, что необходимо продолжать соблюдать меры безопасности
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Минздрав Ставрополья предупреждает, что угроза коронавируса не ослабла и не миновала, несмотря на вводимые в регионе послабления режима самоизоляции. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ольга Дроздецкая.

— Жители не должны забывать о мерах безопасности, несмотря на то, что в регионе и в стране начинается ослабление режима самоизоляции. Ежедневные цифры по заражённым и скончавшимся красноречивы. Угроза по-прежнему актуальна, — заявила Дроздецкая.

На Ставрополье продолжает расти число заражённых COVID-19 детей. Медики связывают это с тем, что с наступлением тепла их чаще стали выпускать на улицу. Однако родителям настоятельно рекомендуется поберечь молодое поколение.

— Мы должны обращать внимание на пожилых людей и детей, посещающих места массового скопления людей, в частности во дворах. Мы обязаны беречь их здоровье и жизни. От того, насколько мы серьёзно отнесёмся к угрозе, в конечном итоге будет зависеть насколько быстро мы выйдем из этой ситуации, — резюмировала замминистра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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