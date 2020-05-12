481 человек умер от вирусной пневмонии в Дагестане

12 Май 2020 2020-05-12T22:49:53+03:00

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481 человек скончался от вирусной пневмонии за последнее время в Дагестане. При этом от коронавируса, по официальным данным, умерло лишь 23 пациента. Такие данные привёл глава республики Владимир Васильев.

Глава Дагестана сообщил, что количество случаев вирусной пневмонии по сравнению с апрелем прошлого года выросло на 33%. Большая часть жителей республики предполагает, что в эту статистику входит и часть невыявленных случаев коронавируса. Однако Владимир Васильев опроверг эти предположения. Политик утверждает, что данные по COVID-19 — точные.

На 12 мая в Дагестане зафиксировано 2888 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1008 человек выздоровели и выписались. Зафиксировано 23 летальных исхода.

Ситуация в регионе вызывает существенные беспокойства у федерального Минздрава. На начальных этапах распространения COVID-19 в регионе большая часть жителей отказывалась верить в его существование или просто пренебрегала угрозой. В нарушение самоизоляции проводились массовые свадьбы, похороны, люди продолжали ходить в мечети. В результате распространение вируса стало бесконтрольным, выявить все очаги и разносчиков не представлялось возможным.

Сейчас в регионе специалисты Роспотребнадзора и Минздрава пытаются урегулировать ситуацию. И снизить темпы распространения болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU