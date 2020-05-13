На Ставрополье выздоровели еще 55 пациентов с коронавирусной инфекцией

13 Май 2020 2020-05-13T15:58:52+03:00

Всего в регионе уже переболели 380 человек

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального Минздрава, в крае за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден еще у 51 человека. Всего зараженных в регионе за весь период 1176 человек.

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Среди них 94 несовершеннолетних жителей Ставрополья. Напомним, что летальным исходом болезнь закончилась в 21 случае.

К счастью, есть и хорошие новости. За сутки в регионе от коронавируса выздоровели 55 человек. А всего на Ставрополье за всё это время - 380 пациентов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в городской больнице Ессентуков открылось отделение, которое может принимать больных коронавирусом с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Сообщается, что оно изолировано от остальной больницы.

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Глава региона сообщил, что поручил провести служебное расследование (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU