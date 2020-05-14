На Ставрополье обновили старый Дом культуры в селе Казьминском
Капитальный ремонт учреждения культуры завершится на полгода раньше, чем планировалось. Строители полностью обновляют фасад здания, капитально ремонтируют внутренние помещения, меняют коммуникации и электропроводку.
Самоубийство, госпитализация и восстановление ставропольских курортов: коронавирус на Северном Кавказе
После ремонта в сельском Доме культуры создают современные условия для ребят, которые занимаются творчеством в клубных формированиях.
В администрации района также сообщили, что в перспективных планах оснастить обновленный зал современным кинооборудованием. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе управления по информполитике правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU