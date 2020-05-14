На Ставрополье обновили старый Дом культуры в селе Казьминском

14 Май 2020 2020-05-14T13:48:29+03:00

В администрации района также сообщили, что в перспективных планах оснастить обновленный зал современным кинооборудованием

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Капитальный ремонт учреждения культуры завершится на полгода раньше, чем планировалось. Строители полностью обновляют фасад здания, капитально ремонтируют внутренние помещения, меняют коммуникации и электропроводку.

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После ремонта в сельском Доме культуры создают современные условия для ребят, которые занимаются творчеством в клубных формированиях.

В администрации района также сообщили, что в перспективных планах оснастить обновленный зал современным кинооборудованием. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе управления по информполитике правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU