На Ставрополье вновь возросло число случаев заражения коронавирусом
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 72 пациентов.
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Всего в крае 1248 случаев заболевания. Из них 103 – это дети. Об этом 14 мая сообщил губернатор Ставрополья. Напомним, что за прошедшие сутки от коронавируса погибли еще два человека.
Пока неизвестно, кто эти люди и в каких населенных пунктах они проживали. А всего медикам удалось вылечить 408 пациентов.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Следственный комитет России по Ставрополью начал проверку, распространенных в интернете сведений о нарушениях прав сотрудников и постояльцев психоневрологического интерната.
По результатам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью.
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ИСТОЧНИК KP.RU