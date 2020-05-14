На Ставрополье вновь возросло число случаев заражения коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T14:00:46+03:00

Всего в крае 1248 случаев заболевания. Из них 103 – это дети Фото: Александр АБРАМОВ

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 72 пациентов.

Самоубийство, госпитализация и восстановление ставропольских курортов: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Всего в крае 1248 случаев заболевания. Из них 103 – это дети. Об этом 14 мая сообщил губернатор Ставрополья. Напомним, что за прошедшие сутки от коронавируса погибли еще два человека.

Пока неизвестно, кто эти люди и в каких населенных пунктах они проживали. А всего медикам удалось вылечить 408 пациентов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Следственный комитет России по Ставрополью начал проверку, распространенных в интернете сведений о нарушениях прав сотрудников и постояльцев психоневрологического интерната.

По результатам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью.

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ИСТОЧНИК KP.RU