2020-05-14T14:00:46+03:00
Общество

На Ставрополье вновь возросло число случаев заражения коронавирусом

В регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции
Ася АСРЯН
Поделиться:
Всего в крае 1248 случаев заболевания. Из них 103 – это детиВсего в крае 1248 случаев заболевания. Из них 103 – это детиФото: Александр АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 72 пациентов.

Самоубийство, госпитализация и восстановление ставропольских курортов: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

Всего в крае 1248 случаев заболевания. Из них 103 – это дети. Об этом 14 мая сообщил губернатор Ставрополья. Напомним, что за прошедшие сутки от коронавируса погибли еще два человека.

Пока неизвестно, кто эти люди и в каких населенных пунктах они проживали. А всего медикам удалось вылечить 408 пациентов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Следственный комитет России по Ставрополью начал проверку, распространенных в интернете сведений о нарушениях прав сотрудников и постояльцев психоневрологического интерната.

По результатам всех проверочных действий будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки скончались двое пациентов с коронавирусом

Число заболевших выросло на 72 человека (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе открыли горячую линию для медиков по вопросам выплат
На Ставрополье школьники получат девять тысяч продуктовых наборов
В Ставрополе женщина выгуляла котенка в детской песочнице
На Ставрополье прогнозируют жару до +30 градусов
На Ставрополье вновь возросло число случаев заражения коронавирусом
На Ставрополье обновили старый Дом культуры в селе Казьминском
В Ингушетии начались поиски банды, виновной в теракте в "Домодедово"
На Ставрополье водитель без прав устроила аварию с пятью пострадавшими
В Северной Осетии стало вдвое больше безработных
В Ставрополе к 1 июня откроют новый участок улицы 45-ая Параллель
На Ставрополье поймали более 200 нарушителей ПДД
В Пятигорске 14 мая выберут главу города
На Ставрополье банки одобрили две трети заявок на кредитные каникулы
На Ставрополье следователи проверят факт нарушения прав сотрудников психоневрологического интерната
Число больных в Северной Осетии приближается к двум тысячам
На Ставрополье стоматологи возобновили свою деятельность в полном объеме
Смертью пациентки с коронавирусом в Невинномысске занялись следователи
Под Ставрополем пенсионер разбился в тройном ДТП
В Ставрополе рассказали, когда могут открыться парки
На Ставрополье завод задолжал сотрудникам около миллиона рублей