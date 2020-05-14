На Ставрополье еще 72 человека заразились коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T16:44:22+03:00

В краевом центре диагноз подтвержден у 169 жителей

Изменить размер текста: A A

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки в регионе скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Пока неизвестно, кто эти люди и в каких районах Ставрополья они проживали.

На сегодняшний день в крае всего 1248 больных.

Так, в Михайловске зафиксировано – 12 человек, в Зеленокумске-20, Пятигорске 109, в селе Чернолесском -41, в Нефтекумке-23, в Невинномысске -23, в селе Левокумском – 22, в селе Кочубеевском -78, в станице Барсуковской -25, в Иноземцево-38, в Георгиевске -17, в Буденновске-21.

В краевой столице на сегодняшний день диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 169 жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки скончались двое пациентов с коронавирусом

Число заболевших выросло на 72 человека (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU