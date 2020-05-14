Рамзан Кадыров согласился молиться вместе с Папой Римским против коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T19:45:25+03:00

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Высший комитет человеческого братства решил организовать всемирную молитву против коронавируса. Инициативу предложили члены общества, а поддержали ее Папа Римский Франциск и Шейх исламского университета «Аль-Азхар» Ахмад Аль-Тайиб. Не остался в стороне и Рамзан Кадыров, который согласился поучаствовать в акции. Об этом глава Чечни сообщил в социальных сетях.

- В связи с распространением коронавирусной инфекции по всему миру Верховный комитет человеческого братства объявил 14 мая Днём молитвы, поста и мольбы за человечество. [...] В Чеченской Республике эту инициативу восприняли с большим одобрением, - пишет Кадыров.

Лидер Чечни отметил, что в республике с начала пандемии молятся за скорейшую победу "над коварным злом - COVID-19". Политик призвал подписчиков присоединиться к акции.

Отметим, что Высший комитет человеческого братства действует с 2019 года. Цель организации - продвижение стратегии взаимоуважения между культурами христиан, мусульман и иудеев. Общество периодически собирается, чтобы решать проблемы и обсуждать вопросы о реконструкции памятников культуры. Например, в сентябре они договорились о помощи в строительстве Авраамова дома на острове Саадият в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

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К такому решению пришла администрация Facebook, которая управляет социальной сетью. Под раздачу попали некоторые соратники руководителя региона: например, спикер Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU