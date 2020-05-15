2020-05-15T09:13:41+03:00
Общество

На Ставрополье будут штрафовать за отсутствие защитных масок

В крае до 17 мая продлен режим самоизоляции
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С 18 мая в региона вводится обязательный масочный режимС 18 мая в региона вводится обязательный масочный режимФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что согласно постановлению губернатора Ставрополья, с 18 мая, вводят обязательный масочный режим. В Железноводске будут штрафовать за отсутствие защитных масок и перчаток. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- Прошу обратить внимание, что с 18 мая до 1 июля ношение маски является для каждого из нас обязательным, в том числе при выходе из квартиры, в подъезде, на улице, на транспорте, в магазинах. При нарушении- штраф до 30 тысяч рублей по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Берегите себя и своих близких! Опасность реальна для каждого, - обратился градоначальник Евгений Моисеев к местным жителям.

Напомним, что глава Ставрополья 15 мая сообщил, что жителям региона еще немало надо сделать для того, чтобы победить болезнь. Статистика неутешительная: за сутки скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Таким образом, за все время умерли 26 жителей Ставрополья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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