На Ставрополье в селе отремонтируют самую «убитую» дорогу

15 Май 2020 2020-05-15T11:48:00+03:00

Дорогу, по которой идут дети в школу, транспорт, взрослые на работу, не ремонтировали с 1990-х годов

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В ставропольском селе Русское Курского района отремонтировали главную и самую разрушенную дорогу по улице Лесной.

По словам местных жителей, от покрытия самой загруженной дороги села, по которой идут транспорт, дети в школу, взрослые на работу, почти ничего не осталось.

Сельчане стали отправлять в местную администрацию письма с просьбами отремонтировать дорогу. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, дорожное полотно уже обновили.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе участок дороги на улице 45-я Параллель планируют сдать к 1 июня. Скоро дорога превратится в современную четырехполосную магистраль.

Сейчас движение машин осуществляется по четной стороне улицы, где уже уложен первый слой асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU