На Ставрополье в селе отремонтируют самую «убитую» дорогу
В ставропольском селе Русское Курского района отремонтировали главную и самую разрушенную дорогу по улице Лесной.
По словам местных жителей, от покрытия самой загруженной дороги села, по которой идут транспорт, дети в школу, взрослые на работу, почти ничего не осталось.
Сельчане стали отправлять в местную администрацию письма с просьбами отремонтировать дорогу. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, дорожное полотно уже обновили.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе участок дороги на улице 45-я Параллель планируют сдать к 1 июня. Скоро дорога превратится в современную четырехполосную магистраль.
Сейчас движение машин осуществляется по четной стороне улицы, где уже уложен первый слой асфальта.
ИСТОЧНИК KP.RU