Елена Малышева торопится в санаторий в Минеральных Водах

15 Май 2020 2020-05-15T12:53:24+03:00

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Телеведущая программы "Жить здорово" и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что хочет приехать на курорты Ставропольского края. Об этом она сказала в беседе с губернатором Владимиром Владимировым во время эфира, в котором обсуждался выход курортов Кавказских Минеральных Вод из режима ограничений. Глава региона и журналистка обсудили планы возобновления работы санаториев и меры безопасности.

Владимиров заметил, что с 1 июня санатории могут начать работу. Только одно "но" - они будут функционировать в режиме обсервации.

- Я приеду к вам, Владимир Владимирович! - сказала Малышева, имя виду курорты Кавминвод. - Хорошо, что есть солёная вода! […] Тут она для полоскания носа и промывания рта будет полезна.

ИСТОЧНИК KP.RU