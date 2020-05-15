В Ставрополе рассказали, какие магазины будут работать с 18 мая
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 18 мая смогут открыться магазины непродовольственных товаров, площадь торгового зала в которых не превышает 350 кв.м. При этом у них должен быть свой вход с улицы.
Рост смертности, расследование самоубийства и запуск санаториев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Согласно постановлению губернатора Ставрополья от 15 мая, в магазине не должно находиться больше одного человека на пять квадратных метров.
Кроме того, с 18 мая семена, саженцы и рассада включены в товары первой необходимости, что позволит открыть специализированные магазины.
Напомним, что 15 мая стало известно о продлении режима самоизоляции на Ставрополье. Он будет действовать в регионе до 24 мая. А с 18 мая в крае вводят обязательный масочный режим.
Тем временем, коронавирус продолжает забирает жизни. Так, на Ставрополье скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона. Всего в крае – 23 смертельных случая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье расширили перечень организаций торговли, работающих во время коронавируса
В Ставропольском крае продолжат работать магазины продовольственных товаров, продовольственные рынки, аптеки и ветеринарные аптеки, объекты розничной торговли (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU