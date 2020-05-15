2020-05-15T17:03:23+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, какие магазины будут работать с 18 мая

С 18 мая семена, саженцы и рассада включены в товары первой необходимости, что позволит открыть специализированные магазины
Ася АСРЯН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 18 мая смогут открыться магазины непродовольственных товаров, площадь торгового зала в которых не превышает 350 кв.м. При этом у них должен быть свой вход с улицы.

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Согласно постановлению губернатора Ставрополья от 15 мая, в магазине не должно находиться больше одного человека на пять квадратных метров.

Кроме того, с 18 мая семена, саженцы и рассада включены в товары первой необходимости, что позволит открыть специализированные магазины.

Напомним, что 15 мая стало известно о продлении режима самоизоляции на Ставрополье. Он будет действовать в регионе до 24 мая. А с 18 мая в крае вводят обязательный масочный режим.

Тем временем, коронавирус продолжает забирает жизни. Так, на Ставрополье скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона. Всего в крае – 23 смертельных случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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