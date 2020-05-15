В Пятигорске власти расторгли контракт по «Поляне Песен»

15 Май 2020 2020-05-15T18:37:18+03:00

Благодаря этому в бюджет региона вернётся более 10 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил аннулировать сделку с проектной организацией. Администрация Пятигорска в одностороннем порядке разорвала контракт с оренбургской компанией «Архитек».

Благодаря этому в бюджет региона вернётся более 10 миллионов рублей. Исполнителя официально уведомили о принятом решении 7 мая.

15 мая – последний день, когда контракт может быть расторгнут в досудебном порядке. В таком случае средства будут возвращены в региональный бюджет.

Напомним, что в Пятигорске сняли карантин из-за коронавирусной инфекции. В курорте с 12 мая введен обязательный масочный режим. Открыты четыре продуктовых рынка, работают салоны красоты. А сегодня, 15 мая стало известно, что режим обязательной самоизоляции на Ставрополье продлен до 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU