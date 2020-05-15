2020-05-15T22:10:40+03:00
Общество

На Ставрополье продолжается выдача льготных ипотечных кредитов для жителей сёл

Все одобренные кредиты выдадут в ближайшее время
Ася АСРЯН
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На Ставрополье с начала 2020 года выдали 31 таких кредитов на сумму 54 миллиона рублей. Под выгодную процентную ставку – от 2,7% до 3% годовых. Работа продолжается.

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Об этом 15 мая сообщил губернатор региона. Все одобренные кредиты выдадут в ближайшее время.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мэр Железноводска 15 мая сообщил печальную новость. Умер житель Капельницы. Пациенту было 58 лет. По словам Евгения Моисеева, пациент скончался от пневмонии, тяжёлой из-за заражения коронавирусом.

Градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибшего. Всего в курорте заболели коронавирусом ещё 5 человек. Выздоровели два человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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