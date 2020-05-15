В Ингушетии во время самоизоляции прошли массовые похороны

15 Май 2020 2020-05-15T22:58:56+03:00

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В сеть попало видео с массовых похорон в Ингушетии. Чтобы проводить в последний день усопшего, местные жители на время забыли об обязательном режиме самоизоляции. На кадрах видно, что на траурной церемонии собрались сотни мужчин.

На видео можно заметить, что все стоят очень плотно. Разумеется, ни о какой дистанции не может идти и речи.

Пользователи сети написали в комментариях, что пожилым людям не стоит посещать массовые мероприятия такого формата в разгар пандемии:

Похороны в Ингушетии, толпа мужчин в разгар пандемии.

- Жаль, что эти старики не остерегаются, ведь они в группе риска. Хочется, чтобы вей боаккхий нах жили дольше! У меня родители не дожили до такой старости, но я очень люблю наших стариков и желаю им здоровья и долгих лет жизни, - пишет местный житель.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в Ингушетии возросло до 1407. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 35 пациентов. Жертвами коронавируса стали два местных жителя.

Общее число погибших в республике на сегодняшний день составляет 35 человек. За сутки вылечились и отправились домой шестеро.

ИСТОЧНИК KP.RU