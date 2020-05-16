2020-05-16T13:34:50+03:00
Общество

Грозы, град и шторм придут на Ставрополье на выходных

Падение температуры и непогода ждут жителей края
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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На Ставрополье придут дожди и грозыНа Ставрополье придут дожди и грозыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На выходных на Ставрополье придут грозы с ливнем и штормовым ветром. Также ожидается похолодание. Об этом предупреждает МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

16 мая на Ставрополье средняя дневная температура будет колебаться в районе +23°...28°. Ожидаются сильные ветры с порывами до 23 м/с и дожди. В воскресенье похолодает до +16°...21°. Дожди и грозы со шквальным ветром продолжат терзать жителей края.

Отметим, что непогода не уляжется и в понедельник. При температуре +17°...22° по краю, также ожидаются дожди и грозы, однако ветер чуть ослабнет — 15-18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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