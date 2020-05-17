На Ставрополье медицинские щитки стали печатать на 3D-принтере

17 Май 2020 2020-05-17T09:45:16+03:00

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В Ставропольском крае наладили печать защитных пластиковых щитков на 3D-принтере. Этим занимаются специалисты Краевой клинической больницы. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства региона.

- Новые многофункциональные маски позволяют полностью закрывать лицо, исключая возможность попадания инфекции на слизистую оболочку глаз, носа и рта. Это особенно важно для медиков, которые находятся на передовых позициях борьбы с коронавирусом и входят в самую высокую зону риска заражения, - пишут представители управления.

Медицинский щиток. Фото: Правительство СК

Ранее такие щитки для медицинского персонала печатали в молодежных центрах региона. Выпуск изделий и дезинфицирующих средств также начали предприятия Ставрополья. Некоторые организации стали шить медицинские маски. По данным на 24 апреля, в крае за месяц сделали 1,2 миллиона масок.

В Правительстве Ставрополья объяснили и механизм печати щитков.

- Используется технология FDM моделирования плавленого осаждения. Скорость печати стартует с 20 и достигает максимальной отметки в 100 мм/сек. Принтер работает на различных материалах разнообразной толщины. Для запуска машины достаточно указать количество граммов пластика и длину затрачиваемой нити.

ИСТОЧНИК KP.RU