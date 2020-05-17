Срочники, прибывшие служить на Северный Кавказ, уйдут на карантин

17 Май 2020 2020-05-17T12:33:00+03:00

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На Северном Кавказе срочники пробудут две недели на карантине после прибытия на службу. Руководство соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа готовится принять молодое пополнение. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

- В ходе подготовки проверяются жилые помещения казарм, где будут размещаться призывники, разработана необходимая документация. Особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий, - говорится в сообщении.

Для карантина в казармах установили дозаторы с дезинфицирующей жидкостью,бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. Кроме того, в частях подготовили пункты барьерного контроля с бесконтактными термометрами. Предусмотрено зонирование и дистанцирование личного состава, а также постоянная дезинфекция помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU