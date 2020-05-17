Срочники, прибывшие служить на Северный Кавказ, уйдут на карантин
На Северном Кавказе срочники пробудут две недели на карантине после прибытия на службу. Руководство соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа готовится принять молодое пополнение. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
- В ходе подготовки проверяются жилые помещения казарм, где будут размещаться призывники, разработана необходимая документация. Особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий, - говорится в сообщении.
Для карантина в казармах установили дозаторы с дезинфицирующей жидкостью,бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. Кроме того, в частях подготовили пункты барьерного контроля с бесконтактными термометрами. Предусмотрено зонирование и дистанцирование личного состава, а также постоянная дезинфекция помещений.
ИСТОЧНИК KP.RU