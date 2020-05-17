В Ставрополе высадят больше 600 тысяч цветов

17 Май 2020 2020-05-17T12:52:15+03:00

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В Ставрополе пройдет посадка больше 600 тысяч цветов. Тюльпаны, которые украшали клумбы в мае, начинают усыхать. На их место придут летние ковровые растения, передает пресс-служба мэрии.

- Работники «Горзеленстроя» приступают к посадке так называемых летников. Всего более 600 тысяч красавцев поселятся на городских клумбах до самой осени, - говорится в сообщении.

Среди новых цветов на клумбах Ставрополя значатся бегонии, тагетисы, бальзамины, петуньи, агератумы и канны. Озеленители обещают поразить местных жителей и гостей краевой столицы "новыми композициями и свежими элементами в ландшафтном дизайне".

ИСТОЧНИК KP.RU