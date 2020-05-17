На Ставрополье откроют еще один светомузыкальный фонтан
В Буденновске летом запустят светомузыкальный фонтан. Объект построили в рамках благоустройство парка имени 200-летия города. Это будет первый "сухой" фонтан в районе, передает управление по информполитике Правительства Ставрополья.
Специалисты уже монтируют конструкции фонтана и устанавливают основные механизмы.
- Струи фонтана будут подсвечиваться и «танцевать» под ритмичную музыку. Стоит напомнить, что идея создать в центре Буденновска фонтанную зону принадлежит жителям города, которые обратились с этим предложением к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову во время «прямой линии», - уточняют в управлении.
Ранее в обновленном парке построили памп-трек и большой скейтдром. Помимо этого, специалисты восстановили здесь освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU