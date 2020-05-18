На Ставрополье с 18 мая введен масочный режим

18 Май 2020 2020-05-18T11:36:29+03:00

В регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Он напомнил о введении с 18 мая обязательного масочного режима.

Напомним, что эпидобстановка в крае пока остаётся напряжённой. Владимир Владимиров подчеркнул, что нам надо учиться жить с коронавирусом. По его словам, и ношение масок сегодня – насущная необходимость.

Губернатор призвал ставропольцев соблюдать масочный режим.

Напомним, режим обязательного ношения гражданами защитных масок для лица установлен в Ставропольском крае с 18 мая по 1 июля. Это могут быть медицинские маски (одноразовые и многоразовые), защитные маски, респираторы или иные заменяющие их текстильные изделия.

Мэр Железноводска сообщил о смерти второго горожанина.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске с 18 мая будут организованы рейды по выявлению нарушителей масочного режима, в магазинах, парикмахерских и общественном транспорте не будут обслуживать людей без масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU