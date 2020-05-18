Губернатор Ставрополья призвал соблюдать масочный режим
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 18 мая на Ставрополье введен обязательный масочный режим. Он продлится до 1 июля 2020 года.
Как сообщили в пресс-службе главы региона, это могут быть медицинские маски (одноразовые и многоразовые), защитные маски, респираторы или иные заменяющие их текстильные изделия.
Губернатор призвал ставропольцев соблюдать масочный режим.
- Пока нет вакцины, использование индивидуальных средств защиты, скорее всего, останется основным средством сдерживания распространения болезни, условием постепенного возвращения к нормальной жизни, - обратился губернатор в ставропольцам.
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ИСТОЧНИК KP.RU