Губернатор Ставрополья призвал соблюдать масочный режим

18 Май 2020 2020-05-18T11:51:56+03:00

В крае продолжает расти число умерших от коронавируса

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 18 мая на Ставрополье введен обязательный масочный режим. Он продлится до 1 июля 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, это могут быть медицинские маски (одноразовые и многоразовые), защитные маски, респираторы или иные заменяющие их текстильные изделия.

Губернатор призвал ставропольцев соблюдать масочный режим.

- Пока нет вакцины, использование индивидуальных средств защиты, скорее всего, останется основным средством сдерживания распространения болезни, условием постепенного возвращения к нормальной жизни, - обратился губернатор в ставропольцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU