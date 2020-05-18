В Ставрополе автокран упал на газовую трубу и задел лоджии многоэтажки
В Ставрополе утро 18 мая началось с неприятных новостей. При осмотре технического этажа многоквартирного дома на улице Краснофлотская, 88 корпус 1, произошло падение стрелы строительного крана.
Как сообщил Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов, в происшествии пострадал один человек. Известно, что мужчина находился в люльке крана. При падении кран зацепил соседнее здание. В доме выбиты стекла квартир на 4 и 6 этажах. Повреждена газовая труба.
Без газоснабжения остаются 248 квартир. Также пострадали два припаркованных автомобиля. На месте происшествия работают все экстренные службы города.
ИСТОЧНИК KP.RU