2020-05-18T12:23:06+03:00
Происшествия

В Ставрополе автокран упал на газовую трубу и задел лоджии многоэтажки

Без газоснабжения остаются 248 квартир. Также пострадали два припаркованных автомобиля
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм Дмитрия СеменоваФото: Инстаграм Дмитрия Семенова
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В Ставрополе утро 18 мая началось с неприятных новостей. При осмотре технического этажа многоквартирного дома на улице Краснофлотская, 88 корпус 1, произошло падение стрелы строительного крана.

Как сообщил Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов, в происшествии пострадал один человек. Известно, что мужчина находился в люльке крана. При падении кран зацепил соседнее здание. В доме выбиты стекла квартир на 4 и 6 этажах. Повреждена газовая труба.

Без газоснабжения остаются 248 квартир. Также пострадали два припаркованных автомобиля. На месте происшествия работают все экстренные службы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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