В Ставрополе осужден мужчина, «заминировавший» автовокзал и маршрутку

18 Май 2020 2020-05-18T13:17:22+03:00

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На Ставрополье суд вынес приговор жителю Буденновска за ложные сообщения о готовящихся терактах. Так, зимой 2019 года мужчина позвонил в диспетчерскую службу и сообщил о якобы готовящемся теракте на автовокзале Буденновска и в Минеральных Водах.

Аналогичное преступление злоумышленник совершил летом прошлого года. Тогда подсудимый заявил, что в маршрутном такси в Буденновске может произойти взрыв.

Во время судебного заседания подозреваемый признался в содеянном. Его приговорили к лишению свободы на 3 года 1 месяц. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Буденновского городского суда.

Решение в законную силу пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU