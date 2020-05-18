В Ставрополе осужден мужчина, «заминировавший» автовокзал и маршрутку
На Ставрополье суд вынес приговор жителю Буденновска за ложные сообщения о готовящихся терактах. Так, зимой 2019 года мужчина позвонил в диспетчерскую службу и сообщил о якобы готовящемся теракте на автовокзале Буденновска и в Минеральных Водах.
Аналогичное преступление злоумышленник совершил летом прошлого года. Тогда подсудимый заявил, что в маршрутном такси в Буденновске может произойти взрыв.
Во время судебного заседания подозреваемый признался в содеянном. Его приговорили к лишению свободы на 3 года 1 месяц. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Буденновского городского суда.
Решение в законную силу пока не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU