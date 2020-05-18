2020-05-18T14:42:27+03:00
Общество

На Ставрополье готовы вызвать искусственный дождь

Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено порядка 40 млн рублей
Ася АСРЯН
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По инициативе главы региона Владимира Владимирова Ставрополье обратилось в Центральную аэрологическую обсерваторию (Москва), которая специализируется в том числе на том, что вызывает искусственные осадки. Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено порядка 40 млн рублей.

Ожидается, что в третьей декаде мая долгожданный дождь выпадет на 0,5 млн га в районах с критическим увлажнением сельскохозяйственной пашни. В основе технологии лежит самолетный способ засева облаков льдообразующими реагентами.

Применение технологии позволяет увеличить на 10 - 30% сезонный слой осадков на значительной площади засушливых территорий. Об использовании засева облаков льдообразующими реагентами в крае уже заявили несколько сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Напомним, что из-за засухи сельскохозяйственные культуры пострадали в нескольких районах края.

Вместе с тем, несмотря на вызванный погодными условиями ущерб будущему урожаю, во многих районах края зерновые, как отмечалось ранее, находятся в удовлетворительном состоянии. Также запасы зерна прошлого урожая хранятся сегодня на элеваторных емкостях и специализированных складах сельхозпредприятий.

Как отметил первый зампред правительства края Николай Великдань, прогнозируемого валового сбора зерна для Ставрополья хватит с запасом.

Продовольственные потребности жителей края составляют немногим более 700 тыс. тонн, а большая часть собранного урожая идет на продажу в другие регионы и на экспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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