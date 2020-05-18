На Ставрополье поймали пьяного водителя легковушки
На одной из дорог в Ессентуках ночью правоохранители остановили отечественную легковушку. За рулем машины был 20-летний местный житель. У молодого человека были явные признаки опьянения. Правоохранители предложили ему пройти процедуру освидетельствования на месте.
Парень сначала согласился, но, когда увидел показания прибора – почти 0,9 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе, с результатами не согласился. От подписи отказался и потребовал проехать в больницу.
В течение нескольких часов водитель менял свое мнение, то соглашался, то отказывался ехать в больницу. Определился он только тогда, когда на место прибыл отец, чтобы забрать автомобиль у сына под свою ответственность.
Против парня составили административный материал по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского «освидетельствования» на состояние опьянения».
За отказ от прохождения освидетельствования едва получившему права студенту грозит от полутора до 2 лет лишения права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU