Столетняя ессентучанка пригласила в гости главу курорта

18 Май 2020 2020-05-18T20:44:26+03:00

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Ессентучанка Анастасия Умникова сегодня отмечает свой 100-летний юбилей. Таких долгожителей в курортном городе немало - целебный воздух и минеральная вода, по их признанию, дают здоровье и продлевают жизнь.

Анастасия Ивановна свой юбилей ждала с нетерпением. Вместе с 90-летней сестрой они готовились с самого утра. Глава Ессентуков Александр Некристов вручил имениннице подарки, цветы и благодарность от города.

- Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и сил. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Мы гордимся тем, что на ессентукской земле есть такие люди, как Вы, - отметил градоначальник.

Глава курорта рассказал юбилярше о последних изменениях в городе, ведь сама она уже не в силах пройтись любимыми тропами. А Анастасия Ивановна, в свою очередь, накормила всех домашними пирогами. От дорогих гостей она не стала скрывать секретов своей активности, кулинария и поздравительные открытки от президента лечат от всех болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU