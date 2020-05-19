На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 1600

19 Май 2020 2020-05-19T11:22:58+03:00

За сутки диагноз подтвердился еще у 70 человек

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На Ставрополье вновь выросло число жертв заболевания. За прошедшие сутки в крае скончались три человека с коронавирусом.

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Напомним, что вчера унес жизнь еще двум ставропольцам. Всего число умерших достигло 31. А зараженных в крае на сегодняшний день - 1600. Об этом утром 19 мая сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 70 человек.

По словам Владимира Владимирова, в крае фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее сложных осложнений.

- И сейчас от наших совместных действий, от усилий ставропольцев, от нашей выдержки, строгого следования рекомендациям медиков зависит, чтобы мы как можно быстрее преодолели угрозу эпидемии, - обратился глава региона к жителям Ставрополья.

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ИСТОЧНИК KP.RU