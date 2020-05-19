На Ставрополье раздали 259 тысяч продуктовых наборов

19 Май 2020 2020-05-19T12:32:20+03:00

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На Ставрополье жителям дали около 260 тысяч продуктовых наборов. За сутки нуждающиеся получили четыре тысячи корзин, сообщает управление по информационной политике Правительства края.

Половина продуктовых наборов досталась малообеспеченным категориям граждан, столько же - школьникам-льготникам. Помощь оказывают во всех 33 территориях Ставрополья в рамках благотворительной акции и по поручению губернатора.

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Как отмечают в управлении по информационной политике, продовольствие предназначены для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, самим инвалидам, малообеспеченные пенсионеры и школьники. Продукты закупают из средств четырех источников: Фонда социальной поддержки в рамках инициативы "Доброе сердце", пожертвования волонтеров-медиков, краевой бюджет и благотворительность торговых организацией.

- В общей сложности, краевой Фонд соцподдержки распределит 151 тысяча продуктовых наборов, еще 19 тысяч направит торговая сеть. За два месяца действия ограничительных мер до 20 мая будет направлено более 110 тысяч наборов нуждающимся категориям школьников, определенным муниципалитетами, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU