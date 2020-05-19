На Ставрополье почти пять тысяч человек находятся под медицинским наблюдением

19 Май 2020 2020-05-19T12:51:21+03:00

Всего в тяжелом состоянии - 37 человек, 112 больных - в состоянии средней степени тяжести

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В Минздраве Ставрополья сообщают, что на сегодняшний день на аппаратах ИВЛ находятся 16 пациентов. Всего в тяжелом состоянии - 37 человек, 112 больных - в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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4 930 человек находятся под медицинским наблюдением в стационарах и на дому. А 14 878 человек снято с меднаблюдения.

Лаборатории Ставрополья по показаниям провели за последние сутки 1523 исследования на коронавирус нового типа, за весь период – 61213.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за прошедшие сутки в крае скончались три человека с коронавирусом. Всего число умерших -31. Число зараженных в регионе достигло 1600. А за прошедшие сутки диагнох подтвердился еще у 70 ставропольцев. Об этом утром 19 мая сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, на данный момент в тяжелом состоянии находятся 37 человек.

Напомним, что в регионе введен масочный режим. После введения обязательного масочного режима на Ставрополье правительство края выпустило постановление, в котором прописано, кто сможет получить защитные маски за счёт бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU