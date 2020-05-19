На Ставрополье мусульман призывают отмечать Ураза-Байрам дома

19 Май 2020 2020-05-19T13:39:12+03:00

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Мусульмане всего мира в эти выходные празднуют Ураза-Байрам, завершающий священный месяц Рамадан.

Новые жертвы COVID-19, критическая ситуация в Дагестане и прогноз по самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, ставропольцам рекомендуют воздержаться от массовых собраний.

Фото: https://dumsk.com/

Согласно указу муфтия Ставрополья Мухаммада-хаджи Рахимова, праздничные богослужения Ураза-Байрам в мечетях, молельных домах региона отменены. Напоминаем, что мечети по-прежнему закрыты.

Напоминаем, что мечети по-прежнему закрыты.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Духовное управление мусульман Ставропольского края настоятельно рекомендует всем верующим в дни праздника Ураза-Байрам оставаться дома, ограничиться поздравлениями родственников по телефону, постараться в эти дни не ходить на кладбища, а помолиться за усопших у себя дома, - обратился к ставропольским мусульманам заместитель муфтия Закир Шарыпов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье почти пять тысяч человек находятся под медицинским наблюдением. Всего в тяжелом состоянии - 37 человек, 112 больных - в состоянии средней степени тяжести. За прошедшие сутки в регионе от коронавируса скончались еще трое пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU