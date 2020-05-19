В Карачаево-Черкесии от коронавируса вылечили 82-летнюю бабушку

19 Май 2020 2020-05-19T14:16:05+03:00

Пенсионерка сейчас на домашнем карантине

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В Карачаево-Черкесии 82-летняя пенсионерка вылечили от коронавируса. Женщина прошла двухнедельное лечение, сообщает представитель оперативного штаба.

Жительница Ногайского района обратилась к врачам с одышкой и болью в груди. Думала, что у нее сердечно-сосудистые патологии, но медики заподозрили пневмонию и отправили на обследование.

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- Женщине в срочном порядке сделали компьютерную томографию, где подтвердилась пневмония вируснои этиологии, похожая по общеи картине на коронавирусную. Тесты подтвердили наличие возбудителя COVID-19, - рассказывает оперштаб Карачаево-Черкесской Республики.

Пенсионерку положили в больницу. Состояние женщины оценивали как средней тяжести, но ухудшения в ходе лечения не наблюдались.

Выздоровление подтвердили два отрицательных теста на коронавирус. Сейчас женщина на двухнедельном карантине дома.

ИСТОЧНИК KP.RU