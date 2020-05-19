В Осетии нашелся «брат-близнец» голливудской звезды Сильвестра Сталлоне

19 Май 2020 2020-05-19T14:16:57+03:00

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Житель Северной Осетии стал знаменит, выложив всего один короткий ролик.

Клон Сталлоне живет в Северной Осетии - соцсети.

Снимая свое лицо, спрашивает: «Почему-то говорят, что я похож на какого-то актера. Особенно, когда я делаю вот так». Тут парень скривил рот. Все и без этого угадали в нем голливудскую звезду легендарных боевиков:

- Это же Сильвестр Сталлоне в молодости! – взорвались соцсети. – Копия! Брат-близнец!

И хотя юноша как две капли воды похож на актера всем известных лент «Рэмбо» и «Рокки», личность его остается неизвестной.

ИСТОЧНИК KP.RU