На Ставрополье выделили более 58 млн рублей на допвыплаты соцработникам в период пандемии

20 Май 2020 2020-05-20T10:51:54+03:00

Что касается сроков открытия санаториев, то многие предложили перенести на июль открытие курортного сезона Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На Ставрополье социальные работники скоро начнут получать дополнительные стимулирующие выплаты за деятельность во время пандемии. Об этом 20 мая сообщил министр труда и соцзащиты населения края Иван Ульянченко.

По поручению президента России Ставрополью уже выделили более 58 миллионов рублей на ежемесячную стимулирующую выплату работникам стационарных организаций и отделений обслуживания с 15 апреля по 15 июля.

Также министр также поблагодарил социальных работников за труд, который приходится выполнять в особых условиях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за прошедшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом 20 мая сообщил глава региона Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU