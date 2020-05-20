На Ставрополье выделили более 58 млн рублей на допвыплаты соцработникам в период пандемии
На Ставрополье социальные работники скоро начнут получать дополнительные стимулирующие выплаты за деятельность во время пандемии. Об этом 20 мая сообщил министр труда и соцзащиты населения края Иван Ульянченко.
По поручению президента России Ставрополью уже выделили более 58 миллионов рублей на ежемесячную стимулирующую выплату работникам стационарных организаций и отделений обслуживания с 15 апреля по 15 июля.
Также министр также поблагодарил социальных работников за труд, который приходится выполнять в особых условиях.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за прошедшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом 20 мая сообщил глава региона Владимир Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU