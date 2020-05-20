2020-05-20T12:11:31+03:00
Общество

На Ставрополье школьники готовятся к онлайн-выпускному

Ожидаются и детективные истории, и сказочные сюжеты
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм zheleznovodsk__officialФото: Инстаграм zheleznovodsk__official
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В ставропольском курорте Железноводске школьники готовятся к выпускному вечеру. В этом году он пройдет в онлайн-формате. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации города.

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Сейчас каждый выпускной класс работает над своим контентом. Ожидаются и детективные истории, и сказочные сюжеты. Каждая «история» должна вписаться в общий сценарий.

Градоначальник Евгений Моисеев пообещал героям бала лично поучаствовать в каждой онлайн-вечеринке.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье социальные работники скоро начнут получать дополнительные стимулирующие выплаты за деятельность во время пандемии. Об этом 20 мая сообщил министр труда и соцзащиты населения края Иван Ульянченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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