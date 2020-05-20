Социальные объекты Северного Кавказа получили быстрый интернет
Около 200 социальных объектов Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии получили доступ к высокоскоростному интернету до 100 Мбит/с. Пользователями защищенного канала связи стали больницы, школы, колледжи, сельские администрации, ЗАГСы, пожарно-спасательные части. Всего в настоящее время к скоростному интернету уже подключены 80 соцобъектов в Карачаево-Черкесии, 56 - в Северной Осетии и 54 - в Ингушетии. Это только первый этап реализации проекта МегаФона в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
При этом специалистам МегаФона пришлось решать серьезные технические задачи, связанные с труднодоступностью местности.
- В трех республиках Северного Кавказа построили 80 км оптико-волоконных линий связи, часть из них проложена в труднодоступной горной местности Кавказского хребта. Всего планируется обеспечить интернетом порядка 300 социальных объектов в Карачаево-Черкесии, а в общей сложности в СевероКавказском округе - более 700, - сообщил директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Кавказе Николай Ситников.
Перед специалистами МегаФона стоит серьезная задача создать устойчивую и безопасную телекоммуникационную инфраструктуру передачи, обработки и хранения больших объемов данных.
- Высокоскоростной интернет на объектах социальной инфраструктуры позволяет использовать такие нужные современные сервисы, как электронный документооборот, дистанционное обучение в школах, телемедицина в больницах и поликлиниках. Тот проект, который реализовал МегаФон, предоставляет равные возможности, как жителям крупных городов, так и селянам, а это очень важно, - прокомментировал министр промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики Мурат Аргунов.
Напомним, МегаФон является создателем самой большой сети LTE/4G в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются более 77 млн клиентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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