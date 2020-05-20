В Кабардино-Балкарии скончался восьмой пациент с коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T12:13:42+03:00

За сутки COVID-19 подтвердился еще у 66 человек

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В Кабардино-Балкарии число летальных исходов среди пациентов с подтвержденным статусом COVID-19 выросло до восьми. Еще один пациент скончался за сутки. Как отметили в оперативном штабе КБР по борьбе с коронавирусом, общее число инфицированных выросло на 66 человек до 1952 подтвержденных случаев заражения. В том числе 515 выздоровевших (за сутки +54).

- Дома под медицинским наблюдением находятся 2476 человек (за сутки +212), имевших контакты с зараженными людьми. Сдают тесты, проходят КТ, - добавили в штабе. - В госпиталях находятся 433 человека. На амбулаторном лечении – 398, из них 39 – дети. Бессимптомно переносят – 598 человек, в том числе 205 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU