2020-05-20T15:36:30+03:00
Общество

Губернатор дал особое поручение мэру Пятигорска

Владимиров и Ворошилов встретились в рабочем формате
Антон ШАПОВАЛОВ
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Губернатор Владимир Владимиров и новый мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов провели рабочую встречу. Они обсудили вопросы развития курортного Пятигорска в условиях пандемии и после нее.

Градоначальник заявил, что в Пятигорске купировали очаги коронавируса. Это удалось сделать благодаря вовремя введенному карантину. В городе давно не выявляли завозных случаев заражения COVID-19.

- Не оставайтесь в стороне, немедленно реагируйте в случае возникновения любых проблем. Выплаты врачам должны быть на постоянном контроле у вас, - дал указание Владимиров Ворошилову.

Кроме того, губернатор обратил внимание на поддержку субъектов МСП в Пятигорске. В городе действуют меры помощи бизнесу, которые разработали федеральные, краевые и муниципальные власти.

Важная проблема Пятигорска - это трамвайный парк, который столкнулся с кризисом из-за пандемии. Предприятию выделили пять миллионов рублей на поддержку. Ворошилову приказали оказывать помощь предприятию, потому что "трамвай – один из символов Пятигорска". На днях, кстати, мэрия города-курорта заявила, что восстановит старинное трамвайное сообщение, которое проложили еще в начале прошлого века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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