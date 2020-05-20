20 Май 2020 2020-05-20T17:43:50+03:00

Он будет напоминать о тех, кто никогда уже не станет взрослым

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе на мемориале «Холодный родник» открыли памятник несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Об этом сегодня, 20 мая сообщил Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов.

Разбирательство с выплатами, новый мэр Пятигорска и открытие курортов: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Этот памятник теперь всегда будем напоминать ставропольцам о тех, кто никогда уже не станет взрослым и о тех, кто всю жизнь живет с воспоминаниями о тех ужасах.

Как сообщил Дмитрий Семенов, мемориал открыт по инициативе городского совета ветеранов и лично Тамары Джанибековой. Она прошла путь концлагерей и потеряла там своего трехмесячного сына.

ИСТОЧНИК KP.RU