В Ставрополе на мемориале «Холодный родник» открыли памятник несовершеннолетним узникам
В Ставрополе на мемориале «Холодный родник» открыли памятник несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Об этом сегодня, 20 мая сообщил Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов.
Разбирательство с выплатами, новый мэр Пятигорска и открытие курортов: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Этот памятник теперь всегда будем напоминать ставропольцам о тех, кто никогда уже не станет взрослым и о тех, кто всю жизнь живет с воспоминаниями о тех ужасах.
Как сообщил Дмитрий Семенов, мемориал открыт по инициативе городского совета ветеранов и лично Тамары Джанибековой. Она прошла путь концлагерей и потеряла там своего трехмесячного сына.
ИСТОЧНИК KP.RU