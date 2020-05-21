На Ставрополье скончались еще двое заболевших коронавирусом

21 Май 2020 2020-05-21T09:18:31+03:00

В тяжелом состоянии находятся 26 человек

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На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в крае достигло 1728. Еще 69 пациентов за сутки заразились инфекцией. Скончались – два человека. В тяжелом состоянии находятся 26 пациентов. 122 человека - в состоянии средней степени тяжести.

На Ставрополье обязательный карантин по коронавирусу прошли 15 033 человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Так, лаборатории края по показаниям за последние сутки провели 1707 обследований на Covid-19 методом ПЦР-диагностики, за весь период — 62920 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU