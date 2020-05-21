2020-05-21T10:00:45+03:00
Происшествия

В многоэтажке Владикавказа произошел взрыв бытового газа

Один человек попал в больницу с ожогами
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На 5 этаже многоквартирного дома №5 по адресу переулок Транспортный во Владикавказе (Северная Осетия) произошел взрыв бытового газа. Республиканская прокуратура уже начала проверку: устанавливается точная причина происшествия и оценивается соблюдение обязательных норм при использовании и установке газового оборудования.

Известно, что в результате ЧП снесло межкомнатную стену, выбило стекла и пострадал один человек.

- Жительница квартиры с ожогами 2 степени госпитализирована в Северо-Кавказский многопрофильный центр, - комментируют в надзорном ведомстве. - Опасности для дальнейшего проживания жителей в доме нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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