21 Май 2020 2020-05-21T11:42:07+03:00

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На 21 мая в регионе 1728 случаев заражения COVID-19, включая 34 — летальных. "КП" рассказывает, где в Ставропольском крае самая высокая смертность от коронавируса. Публикуем список городов, сел и аулов, жителей которых спасти не удалось:

Ставрополь – 8

Разбирательство с выплатами, новый мэр Пятигорска и открытие курортов: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Пятигорск – 5

Кочубеевское – 3

Нефтекумск – 2

Невинномысск – 2

Ессентуки – 1

Михайловск – 1

Георгиевск – 1

Иноземцево – 1

Кочубей (Левокумский район) – 1

Барсуковская (Кочубеевский район) – 1

Беломечетская (Кочубеевский район) – 1

Урожайное (Левокумский район) – 1

Владимировка (Левокумский район) – 1

Чернолесское (Новоселицкий район) – 1

Уллуби-Юрт (Нефтекумский горокруг) – 1

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 1

Левокумское (Левокумский район) – 1

Новая Деревня (Кочубеевский район) – 1

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ИСТОЧНИК KP.RU