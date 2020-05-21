Где в Ставропольском крае самая высокая смертность от коронавируса
На 21 мая в регионе 1728 случаев заражения COVID-19, включая 34 — летальных. "КП" рассказывает, где в Ставропольском крае самая высокая смертность от коронавируса. Публикуем список городов, сел и аулов, жителей которых спасти не удалось:
Ставрополь – 8
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Пятигорск – 5
Кочубеевское – 3
Нефтекумск – 2
Невинномысск – 2
Ессентуки – 1
Михайловск – 1
Георгиевск – 1
Иноземцево – 1
Кочубей (Левокумский район) – 1
Барсуковская (Кочубеевский район) – 1
Беломечетская (Кочубеевский район) – 1
Урожайное (Левокумский район) – 1
Владимировка (Левокумский район) – 1
Чернолесское (Новоселицкий район) – 1
Уллуби-Юрт (Нефтекумский горокруг) – 1
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 1
Левокумское (Левокумский район) – 1
Новая Деревня (Кочубеевский район) – 1
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