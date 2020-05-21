В Ставрополе число заболевших коронавирусом достигло 208

21 Май 2020 2020-05-21T12:54:18+03:00

Сейчас у 26 пациентов отмечается тяжелое течение болезни

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По данным Оперштаба, в Ставрополе на сегодняшний день 208 заболевших коронавирусом человек.

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Утром, 21 мая губернатор региона сообщил, что еще двое пациент с подтвержденным диагнозом скончались. За сутки выявили 69 новых случаев заболевания. А всего в регионе зарегистрировано 1728 человек.

Как проинформировали в пресс-службе Минздрава, сейчас у 26 пациентов отмечается тяжелое течение болезни. Из них 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU