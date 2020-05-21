Дагестанский сенатор скрывает настоящего владельца своих миллиардов

21 Май 2020 2020-05-21T14:52:59+03:00

Кроме того, в сети ничего не известно о дочерях Сулеймана Керимова

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В России составили рейтинг "спрятанных наследников" русских миллиардеров. Среди них оказались родственники дагестанского сенатора Сулеймана Керимова, о которых в сети почти ничего не известно. К такому выводу пришли журналисты российской редакции "Forbes".

По словам их аналитика, Керимов прячет настоящего владельца семейного актива - 24-летнего сына Саида Керимова. Известны только некоторые детали из его биографии: в 2016 году закончил МГИМО, в бизнесе с 2014. Светской жизни сторонится.

С апреля 2016 года Саид входит в совет директоров золотодобывающей компании "Полюс", занимается стратегией развития и бывает на заседаниях. Кроме того, ему принадлежит компания, которая управляет международным аэропортом "Махачкала".

- "Forbes" посчастливилось однажды встретиться с Саидом и побеседовать с ним больше часа, но ни о каком интервью под запись или о съемке так и не удалось договориться, - отмечают в издании.

Такая же ситуация с дочками Сулеймана Керимова. Известно, что старшая Гульнара в 2014 году вышла замуж, но за кого - не разглашается. Про несовершеннолетнюю дочь Амину никакой информации вообще нет.

В список олигархов, которые скрывают наследников, также попали Владимир Лисин (вторая строчка российского Forbes), Михаил Фридман (восьмая), Герман Хан (14-я) и Андрей Гурьев (25-я). Сулейман Керимов, согласно рейтингу 2020 года, находится на 13 месте в рейтинге самых богатых россиян.

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ИСТОЧНИК KP.RU