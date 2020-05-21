На Ставрополье более 240 медиков обратились на горячую линию по вопросу дополнительных выплат

21 Май 2020 2020-05-21T15:36:39+03:00

Ведется строгий учет того, как производятся выплаты, при необходимости проводятся проверки

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Наиболее частые вопросы, поступающие на горячую линию по вопросу дополнительных стимулирующих выплат, такие: кому полагаются выплаты, в каком объеме и как действует механизм расчета.

Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

За неделю работы пришло более 240 обращений. Все они рассмотрены во взаимодействии с лечебными учреждениями Ставрополья.

Ведется строгий учет того, как производятся выплаты, при необходимости проводятся проверки.

Телефон «горячей линии»: 8-903-408-20-38. Обращение можно направить также через сайт министерства в разделе «Общественная приемная» http://www.mz26.ru/feedback/mail/ или по электронной почте info@mz26.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU