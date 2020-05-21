2020-05-21T15:36:39+03:00
Общество

На Ставрополье более 240 медиков обратились на горячую линию по вопросу дополнительных выплат

Ведется строгий учет того, как производятся выплаты, при необходимости проводятся проверки
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Наиболее частые вопросы, поступающие на горячую линию по вопросу дополнительных стимулирующих выплат, такие: кому полагаются выплаты, в каком объеме и как действует механизм расчета.

Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

За неделю работы пришло более 240 обращений. Все они рассмотрены во взаимодействии с лечебными учреждениями Ставрополья.

Ведется строгий учет того, как производятся выплаты, при необходимости проводятся проверки.

Телефон «горячей линии»: 8-903-408-20-38. Обращение можно направить также через сайт министерства в разделе «Общественная приемная» http://www.mz26.ru/feedback/mail/ или по электронной почте info@mz26.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье режим свободного посещения детских садов сохранится до 30 июня
Число обращений по кредитным каникулам снизилось на треть
Губернатор Ставрополья поручил увеличить в крае количество проводимых тестов на коронавирус
«ЕвроХим» передал Невинномысску профессиональную технику для уборки и дезинфекции
Судью из Дагестана, избившего человека за мать, вернули на работу
На Ставрополье более 240 медиков обратились на горячую линию по вопросу дополнительных выплат
В Ставрополе начали проверять соблюдение масочного режима в транспорте
На курортах Ставрополья вырос спрос на раннее бронирование
Сотрудников ставропольского Роспотребнадзора отправили спасать Дагестан
Дагестанский сенатор скрывает настоящего владельца своих миллиардов
В Пятигорске при реконструкции «Машука» сохранят деревья
На Ставрополье санатории получат господдержку
В Ставрополе число заболевших коронавирусом достигло 208
На Ставрополье поймали девушек, объявленных в федеральный розыск