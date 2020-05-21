В Дагестане проверят информацию о невыплате медикам коронавирусных денег

21 Май 2020 2020-05-21T18:33:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Дагестану организует проверку в больницах. Мера связана с сообщениям о невыплате медикам коронавирусных денег, сообщает пресс-служба ведомства.

- 19 и 20 мая 2020 года в сети Интернет опубликованы видеообращения о том, что медицинские работники Ботлихской центральной районной больницы, Хасавюртовской центральной городской больницы и города Дагестанские Огни Республики Дагестан не получили доплаты за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции, - говорится в релизе СКР по РД.

Подобные сообщения также появлялись в Махачкале и Дербенте. Доследственная проверка начата.

- В ходе проверок следствию предстоит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников, - говорится в сообщении.

После этого примут процессуальное решение.

ПО ТЕМЕ

«Мы месяц работали с риском заразиться»: врачи из Дагестана не получили коронавирусные деньги

Медицинский персонал из города Буйнакск (Дагестан) записали видеообращение. На камеру фельдшеры и водители жаловались на то, что им не выдают положенную доплату за работу с зараженными коронавирусом. Ролик они выгрузили в социальные сети (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU